72-jarige huurder verwijderd uit voormalig kraakpand Tetterode

Een 72-jarige huurder moet het voormalige kraakpand Tetterode verlaten. De man, sinds 1990 woonachtig in het gebouw, lag al jaren overhoop met de bewonersvereniging van het pand.

Kern van het geschil: de huurprijs. Tetterode, een voormalige fabriek aan de Bilderdijkstraat in West, werd in 1981 gekraakt. Vanaf 1986 valt het complex onder woningcorporatie Het Oosten, nu Stadgenoot. Destijds werd er een bijzondere huurconstructie afgesproken: de bewoners hoefden niet meer huur betalen dan de woningcorporatie kwijt was aan kosten.

Een sympathiek initiatief, dat jarenlang prima werkte. Tot er twijfels ontstonden over het geïnde bedrag. Lag dat niet te hoog? De 72-jarige huurder, een ingenieur met een verleden bij onder meer Rijkswaterstaat, vond van wel. Hij berekende dat Stadgenoot 1,1 miljoen euro te veel zou hebben ontvangen – geld dat volgens hem toebehoorde aan de huurders. Een commissie onder leiding van professor André Thomsen van de TU Delft concludeerde in 2016 dat er inderdaad te veel huur in rekening was gebracht, maar kwam wel uit op een ander bedrag: ruim 500.000 euro.

De huurder liet het er niet bij zitten. Hij bleef protesteren, onder meer via brieven aan de wethouder, de Kamer van Koophandel en woningcorporatie Stadgenoot. Daarmee schond hij echter een eerder gemaakte afspraak uit 2015. De man had beloofd geen commentaar meer te leveren op bewonersvereniging Ruimschoots. Dat deed hij dus wel, omdat hij vond dat de vereniging te laks was tegenover woningcorporatie Stadgenoot.

Forse reprimande

Op het schenden van de afspraak stond een forse reprimande: beëindiging van het huurcontract. Buitensporig, meent Henri Sarolea, advocaat van de huurder. Doordat zijn cliënt de kaken stijf op elkaar moest houden – hij zou ook geen positief commentaar mogen leveren – is de vrijheid van meningsuiting in het geding, meent hij. “Dit is een bizarre inmenging op wat mijn cliënt mag zeggen.”

Harmen Meijerink, die de bewonersvereniging Ruimschoots bijstaat, ziet het anders. “Hij is niet vatbaar voor argumenten,” zegt de advocaat over de huurder. De kern volgens Meijerink: de bewoner stelde niet alleen dat er geld mist, maar dat het bewust is achtergehouden. En bij die beschuldiging is er algauw sprake van laster. “De hele zaak is heel vervelend, maar de huurder hield maar niet op.”

De rechter gaf vereniging Ruimschoots in een kort geding gelijk: de huurder had zich niet aan de afspraken gehouden en moest daarom het pand verlaten. Vrijdag vond de uitzetting plaats, maandag zijn de laatste spullen verwijderd. De 72-jarige huurder verblijft nu bij vrienden, vertelt advocaat Sarolea, maar de man is er kapot van. “Zijn ‘zijn’ is hem afgenomen.”

Voor de huurder is er nog hoop in de vorm van een zogeheten bodemprocedure. Daarin wordt alles nogmaals bekeken. Maar Advocaat Meijerink en zijn cliënt Ruimschoots denken dat het voor iedereen het best is als de huurder definitief vertrekt. “Het is net als met een stukgelopen huwelijk: er moet iemand weg. Dat is tragisch, maar het heeft wel z’n verklaring.”