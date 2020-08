7038 handtekeningen niet genoeg: de terrasboot van Café P96 moet sluiten

Achter het raam van Café P96 hangt een ‘barometer’ die de stand van het aantal binnengekomen handtekeningen aangeeft. Beeld Het Parool

De eigenaren van Café P96 op de Prinsengracht in de Jordaan hebben de ruim 7000 handtekeningen dinsdagavond overhandigd aan het bestuur van stadsdeel Centrum, dat vergunningen voor de horeca verstrekt. “De steun is verbluffend en het sociale draagvlak is enorm. Ons doel was 1000 handtekeningen, maar alleen in ons café zijn er al 3000 handtekeningen opgehaald. Bijna alle directe buren steunen ons, behalve die ene klager,” vertelt Van Veen.

Daarmee doelt ze op een omwonende die in 2018 verschillende keren heeft geklaagd. De gemeente is daarna een onderzoek gestart waaruit bleek dat het café geen terrasvergunning heeft voor de boot. Vanwege de voorgeschiedenis - de dekschuit werd al in 1983 in gebruik genomen als terras - kreeg P96 twee jaar, tot 1 november 2020, toestemming om open te blijven. Een in mei ingediende aanvraag om toch een terras op de dekschuit te mogen exploiteren, werd geweigerd.

Beleid

“Daar gaat een handtekeningenactie niets aan veranderen,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum. “Zonder af te willen doen aan alle steun: van de terrasvergunning is eerder gezegd dat het huidige beleid geen ruimte biedt om deze te verstrekken. De omstandigheden zijn sinds 2018, toen een overgangstermijn van twee jaar is afgesproken, niet gewijzigd.”

Regels zijn regels, voor de gemeente. “Als we een vergunning geven voor het voeren van een terras op de dekschuit, dan zouden we moeten afwijken van het beleid dat horeca op het water niet is toegestaan.”

‘Typisch Amsterdams’

Eigenaar Van Veen noemt die redenering ‘typisch Amsterdams waartegen je als kleine ondernemer moet opboksen’. “Het gaat om een regel, niet om een wet. De gemeente wijkt wel vaker van regels af. En ons terras was er al voordat de regels überhaupt gemaakt werden.” Zij betoogt dat de terrasboot van café P96 ‘niet zomaar een terras of bedrijf is’. “Wij maken al 37 jaar deel uit van de Jordaan.”

Ze vestigt nu de hoop op de Amsterdamse gemeenteraad, die volgens haar met een maatwerkoplossing moet komen. “Wij vragen om een uitzondering. Zo niet, dan gaan we in beroep. Desnoods tot het Europese hof. Maar ook met actievoeren gaan we nog door en de petitie blijft geopend.”