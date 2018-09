7000 kilo 'misvormde' courgettes af te halen op de Dam

Het uitdelen van de courgettes is bedacht door actiegroep Kromkommer. Met de actie vragen ze aandacht voor de verspilling van kromme groente en fruit.



De warme zomer zorgde voor veel groente en fruit met een ander uiterlijk dan de consument gewend is. Daardoor dreigde er nog meer groente en fruit verspild te worden dan onder normale omstandigheden. Eerder werd ook in de Czaar Peterstraat een actie gehouden waar miljoenen tomaatjes opgehaald konden worden.



Niet mooi genoeg

Maar ook zonder het warme zomerweer wordt structureel zo'n tien procent van alle groente en fruit verspild omdat het niet mooi genoeg is.



De courgettes die woensdagmiddag op de Dam in een container liggen, zijn afkomstig van een Limburgse teler die deze courgettes niet kan verkopen omdat ze vanwege hun uiterlijk niet geaccepteerd worden in het versschap.



Woensdag eind van de middag is de container weer vertrokken naar de Limburgse teler.