7 slachtoffers van racistisch geweld herdacht op muur in Noord

Bij de Tolhuistuin aan de Buiksloterweg in Noord is deze schildering te zien, opgedragen aan alle slachtoffers van anti-zwart geweld in de VS en Nederland. Beeld Nosh Neneh

Initiatiefnemers Massih Hutak (Verdedig Noord) en Dre Urhahn (United Painting) vroegen kunstenaar Hedy Tjin (35) om de muur van ongeveer 20 meter breed en 2,5 meter hoog te beschilderen met portretten. Ze begon met een rij van vijf: Mitch Henriquez, Kerwin Duinmeijer, George Floyd, Tomy Holten en Sandra Bland, alle vijf slachtoffer van racistisch geweld.

Dat ging volledig in tegen het oorspronkelijke plan: er zouden belangrijke Noorderlingen geportretteerd worden op de gekleurde wand. “Toen liep het in de Verenigde Staten volledig uit de hand,” zegt Tjin. “Dat was eigenlijk veel belangrijker, vonden wij, en dus besloten we slachtoffers van racistisch geweld in de Verenigde Staten en Nederland te portretteren.”

Beeld Nosh Neneh

Confrontatie

Met de vijf portretten werd nog geen recht gedaan aan alle slachtoffers, vonden Hutak, Urhahn en Tjin. De kunstenaar schilderde er de afgelopen dagen nog twee gezichten bij. Ook Breonna Taylor en Philando Castile zijn toegevoegd. Daar blijft het niet bij. “Ik twijfel of ik er nog drie of vier bij ga maken,” zegt Tjin.

Tijdens het werken aan de muur - Tjin deed er een week over - spraken meerdere voorbijgangers haar aan. “Dat is heel lonend. Ik wil niet dat deze maatschappelijk discussie een hype is, het moet een thema blijven en ik hoop er zo aan bij te kunnen dragen. Door dit werk worden mensen steeds met het onderwerp geconfronteerd.”