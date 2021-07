7 mannen aangehouden met 20 miljoen illegale sigaretten

Beeld ANP

Volgens de FIOD zou het gaan om bijna twintig miljoen sigaretten. De opsporingsdienst had een tip gekregen over de sigarettencontainers. Omdat het onderzoek nog loopt kan de FIOD niet zeggen waar in de stad de betreffende loods zich bevindt.

4,7 miljoen euro

De overheid zou zo’n 4,7 miljoen euro aan accijnzen en belastinggeld mislopen als deze lading verkocht was. De handel in illegale sigaretten kost de Nederlandse schatkist niet alleen een hoop geld, maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie en druist in tegen het Nederlandse anti-rookbeleid, meldt de FIOD.

De verdachten zullen aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.