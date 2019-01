7 jaar geëist voor geweld en waterboarding

Hoewel het de daders duidelijk werd dat het slachtoffer, een manager van een opslagbedrijf, de verkeerde persoon was, ging de mishandeling toch door.



Het slachtoffer kreeg elektrische schokken te verduren. Ook kreeg hij een zak over zijn hoofd en een doek in zijn mond en hij werd drie keer overgoten met water waardoor hij dacht dat hij zou verdrinken. Aanleiding voor het geweld was een leeggeroofde opslagbox in Delft. Daarbij zijn waarschijnlijk drugs en wapens gestolen, dat tot woede zou hebben geleid in criminele kringen.



De daders vermoeden dat de manager er achter zat en volgden hem naar zijn huis, waar hij bij de voordeur werd gegrepen. Omdat het slachtoffer niets kon zien, weet hij niet zeker hoeveel mannen hierbij betrokken waren.



Naast de Amsterdammer moest maandag ook een 32-jarige man uit Spijkenisse voorkomen. Maar omdat de aanklager er niet zeker van is dat hij degene is die bij de overval betrokken was, vroeg het Openbaar Ministerie (OM) voor hem vrijspraak.