7 jaar cel voor voorbereiden mislukte aanslag bij Odin'59

Eerder kregen Gideon G. (27) en Rigjendrig L. (21) uit hun groepje een zelfde straf. De liquidatie werd op het laatste moment voorkomen door een arrestatieteam.



De verdachten waren in beeld, omdat de auto's van Willy F. en Gideon G.'s broer werden afgeluisterd. Ook werden ze geobserveerd.



Aanklager Maaike van Kampen had gedetailleerd uiteengezet hoe de verdachten in wisselende samenstellingen vanaf 13 september voorverkenningen deden bij de voetbalclub in Heemskerk.



Schokkend

De rechtbank wijst erop dat liquidaties 'grote onrust en een gevoel van onveiligheid' veroorzaken. Door de moorden op de openbare weg 'lopen omstanders het risico geraakt te worden of ongewild getuige te zijn'.



De rechtbank vindt het 'schokkend' dat de verdachten zich 'met dergelijk nietsontziend en bruut vuurwapengeweld' bezighouden.



Dat het doelwit niet is gedood, 'is niet aan de verdachten te danken, maar aan het optreden van de politie'.