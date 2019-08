7 jaar cel voor poging tot doodslag in Zuid

Beeld ANP

De man was in de nacht van 3 juli 2018 op zoek naar de bovenbuurman van de moeder en haar zoon. Toen de buurman niet opendeed viel hij bij de slachtoffers binnen. Hij sloeg de vrouw met een vuist in het gezicht en zij viel op de grond, waarna de man haar bij het hoofd pakte en deze tegen de grond sloeg.

Ook trapte hij een aantal keer tegen haar hoofd, zo hard dat de dokter die de vrouw behandelde stelde dat de vrouw had kunnen overlijden. Haar zoon werd meermaals geslagen en geschopt, waarbij hij onder andere een hersenschudding opliep.

Een jaar voor dit voorval bedreigde de 32-jarige dader al zijn eigen broer met een hakmes. Ook zou hij hem in het gezicht hebben geschopt, waarbij de broer zijn kaak brak.

Geen verantwoordelijkheid

De rechter neemt in het opleggen van de straf mee dat de man geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen. De kans op herhaling van het gewelddadige gedrag is volgens de rechtbank dermate groot dat een lange gevangenisstraf gepast was.

De man is onderzocht om vast te stellen of hij ten tijde van de geweldpleging aan een psychische stoornis leed. Omdat dit niet met zekerheid vastgesteld kon worden, legde de rechtbank hem geen tbs met dwangverpleging op, al was dit wel geëist.