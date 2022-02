7 jaar cel geëist voor voorbereiden aanslag Anis B., die Ayla Mintjes fataal werd

Een politieagent legt een bloem bij de woning van de vermoorde Ayla Mintjens. Beeld ANP

Bovendien moet V. van justitie alsnog de 294 dagen cel uitzitten die hem voorwaardelijk waren opgelegd in een oude zaak rond wapenbezit en vermogensmisdrijven.

Groep verdachten

Jeffrey V. is de eerste van een forse groep verdachten die terechtstaat voor betrokkenheid bij de aanslag, die ‘op nietsontziende en onverschillige wijze’ was voorbereid. De officier van justitie noemde V. vrijdag tijdens zijn strafzaak ‘een onmisbare schakel in de keten van geweld’.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de Amsterdamse ‘moordmakelaars’ Jomairo D. (28) en Najim el A. (25) eind 2020 de opdracht hadden aangenomen Anis B. te laten liquideren.

Mogelijk moest die dood omdat hij wordt gezien als een van de schutters die op 20 oktober 2020 in Amsterdam-Osdorp een Amsterdamse drugshandelaar wilden liquideren. Door een blunder werd Serdar Ay doodgeschoten, die de auto van het beoogde slachtoffer had geleend.

Jeffrey V. is op 4 maart gearresteerd samen met een neef van die drugshandelaar. De door de moordmakelaars ingeschakelde groep was volgens justitie al zeker sinds januari bezig de moord op Anis B. voor te bereiden. Op 3 maart waarschuwde de politie de ouders en een broer dat Anis B. ‘op een (doden)lijst stond’.

Achtervolging

De volgende dag zag de gewaarschuwde broer voor zijn ouderlijk huis aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord Jeffrey V. ‘als een automonteur’ onder de zwarte Volkswagen Polo van zijn neef liggen, waarin Anis B. vaak in reed. Hij bleek daaronder een peilbaken te hebben aangebracht, waarmee de auto van afstand te volgen was.

De broer rende daarop naar buiten. Jeffrey V. sprintte naar een witte bus waarin zijn vriend (en later te berechten medeverdachte) Mahmoud H. stond te wachten. Die gaf vol gas. De broer van Anis B. zette in de auto van zijn vader de achtervolging in.

Tijdens de wilde rit in de richting van Volendam, waarin beide bestuurders door rood licht en tegen het verkeer in reden, belden zowel Mahmoud H. als de achtervolgende broer de politie. Mahmoud H. en Jeffrey V. waren bang te worden beschoten, omdat V. dacht dat een vuurwapen op hem was gericht.

Klemgereden

In Edam reed de politie de bus klem, waarna chauffeur Mahmoud H. en bijrijder Jeffrey V. werden aangehouden. In de bus lag een smartphone vol foto’s en filmpjes van parkeergarages waar Anis B. en Ayla Mintjes parkeerden, en chats over het prepareren en volgen van het peilbaken. Bij Mahmoud H. thuis werd een spionagecamera gevonden, bruikbaar voor het observeren van doelwitten. Op het peilbaken dat Jeffrey V. onder de Volkswagen had geplakt, zat zijn dna.

V., die een strafblad van veertien pagina’s heeft, heeft sinds zijn arrestatie voornamelijk gezwegen. Dat hield hij ook in de rechtbank vol.

Zijn advocaat Bob Tijkotte vroeg de rechters hem integraal vrij te spreken. Hij erkent dat V. dat peilbaken heeft geplaatst, maar stelt dat uit niets blijkt dat die wist waarom de auto moest worden gevolgd. De spullen die bij hem en zijn medeverdachte zijn gevonden, waren niet bewijsbaar bedoeld om te gebruiken bij de moord op Anis B. Zijn cliënt en H. hebben de poging tot liquidatie van Anis B., die zijn vriendin fataal werd, volgens zijn advocaat zo niet aantoonbaar voorbereid. “Het is niet uit te sluiten dat ze met iets anders bezig waren.”

De rechtbank doet op 25 februari uitspraak.