7 jaar cel geëist voor aanslagpleger auto ex-Ajacied

Uit afgeluisterde gesprekken maakt justitie op dat L. na uitzendingen van Opsporing Verzocht gebeld werd door een onbekende, die bezorgd was dat L. zou worden herkend, bijvoorbeeld op de getoonde camerabeelden van het onder de auto schoppen van de granaat en de explosie. Zelf zegt L. dat de gesprekken gingen over een vechtpartij in Suriname waarvan beelden op Facebook waren verschenen.



Dna

De vermoede afperser, die voor een andere zaak in België vast zit, zegt Evander Sno te kennen, maar ontkent de afpersing omdat de ex-voetballer volgens hem geen geld heeft.



Virgil L.'s advocaat Rachel Imamkhan wil vrijspraak. Dat dna is gevonden op de granaat en dat hij rond de ontploffing in de buurt was, bewijst in haar visie niet dat hij de granaat heeft gegooid. Dat zijn verklaringen warrig klinken, wijt ze aan zijn zwakbegaafdheid. Dat hij pas laat met zijn relaas over zijn dna op de granaat kwam, komt doordat hij bang was dat hij zou worden gepakt voor het stelen uit de Nike-store in Osdorp, voordat hij dat pak aan de mannen verkocht die hem de granaat en dat wapen aanboden.



L. die nog bij zijn moeder woont, 'heeft het erg moeilijk met het overlijden van zijn broertje'. Zijn strafblad moet niet leiden tot een zwaardere straf bij een eventuele veroordeling. Imamkhan vroeg de rechtbank haar cliënt vrij te laten.



In zijn laatste woord zei L. de granaat nooit van 'die jongens' te hebben aangeraakt als hij had geweten wat daarmee zou gebeuren. Hij 'zou het niet op zijn geweten willen hebben' dat granaatscherven in een babybedje belanden.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak, op 8 november.



