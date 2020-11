7 docenten Cartesius Lyceum besmet, school ruime week dicht

Beeld Tammy van Nerum

Tot nu toe was de school de dans ontsprongen en dus was het voor schooldirecteur Sandra Niemeijer vorige week schrikken toen er plots twee medewerkers besmet bleken met het coronavirus. Daar kwamen er deze week nog eens zeven bij. Ook drie leerlingen testten positief. Ze ervaren vooralsnog milde klachten.

Reden voor de directeur om ‘het zekere voor het onzekere te nemen’ en medewerkers en leerlingen te isoleren om verdere besmettingen te voorkomen. “We hebben collega’s en ook ouders van leerlingen met een kwetsbare gezondheid en moeten het dus echt serieus nemen.”

Bron nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk hoe de docenten besmet zijn geraakt. “We waren juist heel voorzichtig; we hadden geen vergaderingen en waren in de personeelskamer maar beperkt aanwezig,” vertelt Niemeijer. Ook voor de GGD is het nog onduidelijk wat deze besmette mensen aan elkaar verbond. De afdeling infectieziekten doet nog onderzoek om de bron te achterhalen.

De in totaal 750 leerlingen hebben donderdag de mogelijkheid om hun boeken en eventueel een laptop op te halen. Vanaf vrijdag starten de online lessen en deze gaan door tot volgende week vrijdag. Niemeijer verwacht vanaf maandag 23 november weer open te kunnen. “Hopelijk kunnen we dan allemaal - hopelijk gezond - weer starten.”