6x de mooiste openbare tuinen van Amsterdam: groene oases, bloemen en planten van over de hele wereld

De Bloementuin van Darwin, in de Watergraafsmeer, is van april tot en met oktober geopend voor bezoekers. Beeld Koosje Koolbergen

1. Botanische Tuin Zuidas

Vlak achter het VUmc en de campus van de Vrije Universiteit ligt de Botanische Tuin Zuidas, waar achtduizend plantensoorten groeien. Het is een groene oase tussen de kantoren, woningen en universiteitscomplexen van de Zuidas.

De tuin heeft een bijzondere collectie planten, waaronder verschillende cactussen, succulenten, penjing, bonsai en Australische planten. Niet bekend met deze soorten? Geen paniek, in de botanische tuin kun je er juist van alles over leren.

De tuin werd in 1967 geopend voor onderzoek en onderwijs. In principe is hij dagelijks geopend, maar hou de website in de gaten voor de actuele openingstijden. Die wijken nog weleens af wegens onderbezetting.

Van der Boechorststraat 8 (Zuid)

De Botanische Tuin op de Zuidas heeft een bijzondere collectie planten, waaronder verschillende cactussen, bonsai en Australische planten. Beeld Koosje Koolbergen

2. Bloementuin van Darwin

Zin om de handen uit de mouwen te steken en je steentje bij te dragen aan meer groen in de stad? Dan ben je bij de Bloementuin van Darwin in de Watergraafsmeer aan het juiste adres.

De vereniging die deze tuin beheert is altijd op zoek naar extra handen, al is meehelpen niet verplicht. Je kunt ook heerlijk op je gemak een rondje wandelen tussen de bloemen en planten.

De tuin is van april tot en met oktober geopend voor bezoekers. Elk seizoen wordt er een minituiniercursus georganiseerd waarbij je leert hoe je je tuin (als je die hebt) het best kunt onderhouden. Kijk op de website voor de volledige agenda.

Darwinplantsoen 14 (Oost)

De Bloementuin van Darwin organiseert ook minituiniercursussen. Beeld Koosje Koolbergen

3. Tuin van Jan

Deze verstopte tuin in De Baarsjes is alleen op zondag open en bereik je via de ingang van de voormalige Jan Maijenschool aan de Jan Maijenstraat. Via de poort kom je terecht op het voormalige schoolplein.

Mede dankzij de inzet van buurtbewoners zijn er tienduizend tegels verwijderd en bloeit er nu van alles. Het is niet alleen een fijne plek om je te onttrekken aan de stadse drukte, de Tuin van Jan draagt ook bij aan de afvoer van regenwater. Dat wordt opgevangen, om de tuin in droge periodes mee te kunnen besproeien.

Jan Maijenstraat 17 (West)

Mede dankzij de inzet van buurtbewoners zijn er tienduizend tegels verwijderd en bloeit er nu van alles in de Tuin van Jan. Beeld Koosje Koolbergen

4. Tuinen van West

De Tuinen van West bestaan, anders dan de naam doet vermoeden, uit veel meer dan alleen tuinen. Dit gebied in Nieuw-West is een mengelmoes van tuinen, horeca, kunst en cultuur, sport en recreatie, en een winkel met gezonde producten afkomstig van eigen land.

Het gebied beslaat vier polders, die elk een eigen programma en focus hebben. Wie op zoek is naar het echte tuingevoel, moet bij de Fruittuin van West zijn. Afhankelijk van wat er op dat moment groeit en bloeit, kun je hier fruit plukken. Bij het tuincafé kun je vervolgens terecht voor een kop koffie en huisgemaakte appeltaart (van Nederlandse appels natuurlijk) en bananenbrood.

Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48, (Nieuw-West)

Wie op zoek is naar het echte tuingevoel, moet bij de Fruittuin van West zijn. Beeld Koosje Koolbergen

5. Volkstuinpark De Vijf Slagen

In Amsterdam zijn er ruim veertig volkstuinparken. Deze complexen zijn in de negentiende eeuw opgericht. Met name arbeiders beheerden er een eigen tuintje, voor bijvoorbeeld het verbouwen van groente en fruit, maar ook om de drukke, vieze stad te ontvluchten. Inmiddels zijn de volkstuinen bij veel Amsterdammers in trek en staan er zo’n vierduizend mensen op de wachtlijst voor een tuintje in de stad.

Volkstuinpark De Vijf Slagen is een van de volkstuincomplexen in Amsterdam. Hier beheren tuinders van allerlei nationaliteiten hun stukjes grond. Daardoor vind je er een bijzondere mix van planten en gewassen van over de hele wereld. Er liggen op het terrein 154 moestuinen. Van 1 mei tot 1 november, van 08.00 tot 20.00 uur, is het park toegankelijk voor bezoekers.

Tafelbergweg 50 (Zuidoost)

In Volkstuinpark De Vijf Slagen vind je een bijzondere mix van planten en gewassen van over de hele wereld. Beeld Koosje Koolbergen

6. Rijksmuseum

De museumtuinen van het Rijksmuseum ontvingen onlangs het enorme bedrag van 12,5 miljoen euro van een donateur, specifiek te besteden aan tuintentoonstellingen. De komende jaren kunnen we hier dus veel combinaties van groen en kunst verwachten.

Sterker nog: het is de bedoeling dat de beplanting wordt afgestemd op de lopende tentoonstellingen. De tuinen zijn dagelijks gratis te bezoeken. Dit jaar is er werk van Richard Long te zien.

Museumstraat 1 (Centrum)