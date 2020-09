67-jarige vrouw vermist vanaf J. Drijverweg in Noord

De J. Drijverweg, waarvandaan de vrouw vertrok. Beeld Google Streetview

Mevrouw van Dolderen heeft een witte huidskleur, rood halflang haar, een fors postuur en is 1.75 meter lang, zo staat te lezen in een melding die via Burgernet is verspreid. Ze droeg een blauwe top en een legging ten tijde van haar vermissing.

"Ze is met een rollator vertrokken, en is een beetje in de war," zegt een politiewoordvoerder. “Daarom heeft een vriendin van deze mevrouw, die zich zorgen maakte, aan de bel getrokken." De vrouw heeft wel een telefoon bij zich, maar die gaat meteen over op voicemail.