67 Amsterdammers onnodig in isolatie tijdens kerst na verkeerde testuitslag

67 Amsterdammers hebben vlak voor kerst onterecht te horen gekregen dat ze positief waren getest op het coronavirus. Hierdoor brachten veel personen de kerst onnodig in isolatie door. Ook kreeg één persoon te horen dat die het virus niet onder de leden had, terwijl het wel zo was.