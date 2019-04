65 vaten met mogelijk drugsafval gevonden in Noord

De politie kan op dit moment nog niet zeggen wat voor stoffen er precies in de vaten zitten. Het gaat om tonnen met een inhoud van tussen de 25 en 30 liter. Iemand zag de vaten woensdagochtend liggen en belde de politie.



De vaten zijn opgeruimd en er wordt onderzocht wat er precies in zit. De politie is op zoek naar getuigen die misschien iets meer weten over de herkomst van de tonnen.



In Noord-Brabant of Limburg komen dergelijke vondsten regelmatig voor. In Amsterdam is dit minder gebruikelijk. Vorig jaar werden er nog vijf vaten gedumpt in het Amsterdamse Bos. Vervaardigers van synthetische drugs kiezen vaak afgelegen gebieden om daar vaten met overgebleven chemicaliën te dumpen.