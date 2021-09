62-jarige Amsterdamse aangehouden vanwege netwerk illegale prostituees

Vermoedelijk regelde de 62-jarige vrouw uit Amsterdam tegen betaling woon- en werkplekken voor de prostituees. Beeld ANP

Tegen de aangehouden verdachten bestaat de verdenking dat zij illegaal in Nederland verblijvende prostituees uit winstbejag behulpzaam zijn geweest bij het verkrijgen van een verblijf in Nederland. Zij worden zodoende verdacht van mensensmokkel.

Vermoedelijk regelde de 62-jarige vrouw uit Amsterdam tegen betaling woon- en werkplekken voor de prostituees. De 69-jarige man wordt ervan verdacht dat hij de prostituees vervoerde naar deze adressen.

Bij de vrouw is een telefoon in beslag genomen met 1600 contacten van prostituees en van mensen die hen voorzien van onderdak en een werkplek. Voor de prostituees worden ook tegen betaling advertenties op internet geplaatst, telefonische afspraken met klanten gemaakt en taxichauffeurs aangeboden. De prostituees moeten naar verhouding hiervoor veel van hun verdiensten inleveren.

Toename

Uit prostitutiecontroles in heel Nederland blijkt de laatste jaren een toename van vrouwen en transgenders uit Latijns-Amerika. Naar schatting verblijven ongeveer 700 Latijns-Amerikaanse transgenders prostituees in Nederland die actief zijn in de prostitutie.

Alle 1600 contacten uit de telefoon van de vrouw hebben een bericht gekregen van de politie. Degenen die hen voorzien van onderdak en werkplekken zijn gewaarschuwd dat zij zich mogelijk schuldig maken aan mensensmokkel.

De rechter-commissaris in Zwolle heeft de vrouw vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld. De man is die dag door de politie heengezonden in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek. Hij blijft wel verdachte.