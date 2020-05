61-jarig slachtoffer mishandeling pand HVO-Querido overleden

Beeld ANP

Agenten troffen de man even na middernacht aan in het pand, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Een woordvoerder van HVO-Querido bevestigt dat de man vrijdagmiddag is overleden aan zijn verwondingen.

HVO-Querido laat verder weten het ‘verschrikkelijk’ te vinden en mee te leven met de nabestaanden. Over de aanleiding van de mishandeling is volgens de woordvoerder nog niets bekend.

Vrijdagochtend hield de politie al twee mannen van 53 en 56 jaar oud aan in hetzelfde pand voor de, naar nu blijkt, fatale mishandeling. Zij zitten nog vast, laat een politiewoordvoerder weten. “Het onderzoek is in volle gang en ze worden verhoord.”

