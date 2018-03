600 parkeerplaatsen weg uit noordelijke Pijp

Haast

Niet wat GroenLinks betreft. Die wil 'blik van straat halen' en stelt dat het stadsdeel eerder nauwelijks geluisterd heeft naar de wensen van bewoners van de Frans Halsbuurt, die dat ook zouden willen. De partij diende het voorstel nog voor de verkiezingen in omdat het stadsdeel al is begonnen met het aanstellen van een aannemer die de buurt moet renoveren. In deze renovatieplannen moet het schrappen van 600 plaatsen worden verwerkt, vandaar de haast.



Het is nog even de vraag of verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens gaat luisteren naar de wens van de meerderheid van de raad. Hij reageerde in elk geval niet enthousiast.



'Onzin'

De claim van GroenLinks dat de gemeente elders wel consequent plekken bovengronds opheft die er ondergronds bijgebouwd worden deed hij af als klinkklare nonsens. "Onzin! Dit is een ondoordacht voorstel omdat allen plannen nu opnieuw gemaakt moeten worden. Bovendien schofferen we het stadsdeelbestuur waar het besluit is genomen."



Litjens heeft acht weken de tijd om te bedenken of hij de motie gaat uitvoeren, maar gaf al aan dat hij weinig redenen ziet om dit dossier weg te halen bij stadsdeel Zuid.



Op 21 maart zijn de verkiezingen, waarop GroenLinks mogelijk de grootste partij wordt.