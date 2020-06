60 uur taakstraf voor 15-jarige die homostel beledigde in Oost

Het stel Fabio en Daniël werd belaagd omdat ze hand in hand liepen. Beeld ANP

De jongen maakte deel uit van een groep. Naast de 15-jarige werden nog twee mannen, van 20 en 21 jaar, aangehouden. Zij moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

Door het stel ‘In Amsterdam, gay is not normal’ na te roepen zou de 15-jarige volgens de officier van justitie niet alleen het homostel hebben beledigd, maar ook hebben aangegeven dat ‘homo zijn’ niet normaal is. Daarmee heeft hij de hele groep van homoseksuelen in diskrediet gebracht, zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak.

Het homostel werd op eerste paasdag belaagd door drie jongens, vermoedelijk omdat ze hand in hand liepen. Het stel belde de politie en filmde het incident. De belagers sloegen op de vlucht toen de politie arriveerde. De jongen die nu een taakstraf heeft gekregen, meldde zich later op het politiebureau. Hij was onder voorwaarde op vrije voeten omdat hij ook wordt verdacht van een ander strafbaar feit.

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee mannen bijstaat, laat in een korte reactie weten dat zijn cliënten blij zijn met het ‘duidelijke signaal’ van de rechtbank.