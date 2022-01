6 weken cel voor coronademonstrant: ‘Ik heb me mee laten sleuren’

De politie raakt slaags met anticoronademonstranten tijdens de verboden demonstratie op zondag 2 januari nabij het Museumplein. Beeld Getty Images

“Gebeurd is gebeurd,” stelt de 56-jarige Michel M. uit Almere woensdag als hem door de rechter wordt gevraagd hoe hij terugkijkt op zijn gedrag afgelopen zondag. De geboren Amsterdammer was naar eigen zeggen naar het Museumplein gekomen om ‘koffie te drinken’, maar ging even later een ME’er te lijf. “Ik heb me mee laten sleuren door de meute.”

M. is een van de dertig demonstranten die zondag werden opgepakt bij de verboden demonstratie tegen het coronabeleid. Hij is de eerste die voor de rechter moet komen. In die supersnelrechtszitting wordt hij veroordeeld tot een celstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk. Ook legt de rechter hem een taakstraf van veertig uur op.

De gevangenisstraf is conform de eis van de Officier van Justitie, die sprak van een ‘orgie van geweld’ waar M. ‘een wezenlijke bijdrage’ aan zou hebben geleverd. De taakstraf komt lager uit. De advocaat pleitte voor vrijspraak en tekende direct na het vonnis hoger beroep aan.

Grote jongen

Het optreden van M. is vastgelegd op beelden van de NOS, die in de rechtbank zijn getoond. “Ja, die man die ken ik wel,” zegt M. als te zien is hoe hij een ME’er met een opgeheven vinger woest toespreekt alvorens hij hem te lijf gaat. Wat hij naar eigen zeggen roept op dat moment, wil hij in de rechtbank wel herhalen. “Als je zo’n grote jongen bent om mensen in elkaar te beuken, mag je het ook bij mij proberen.”

De rechter rekent het M. onder meer aan dat hij geen spijt lijkt te hebben van wat zijn gedrag teweeg moet hebben gebracht bij de agent. Daartegenover staat dat de rechter meeneemt dat hij nog geen strafblad heeft.

Ook op woensdag zijn vier andere arrestanten voorgeleid; hun eventuele zitting volgt later. Weer drie andere demonstranten die afgelopen zondag werden aangehouden, moeten op een later moment voorkomen vanwege het beledigen van een agent in functie.