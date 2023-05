6 manieren om het harnas van Amsterdam te ontdekken

Het harnas van Amsterdam of een stadsmuur van water, zo wordt de Stelling van Amsterdam ook wel genoemd. Deze oude verdedigingslinie is zo’n 135 kilometer lang, bestaat uit 45 forten en ligt 15 tot 20 kilometer rondom Amsterdam. Inmiddels is de stelling niet meer in gebruik, maar is het is een prachtige (groene) strook rondom de stad die je op verschillende manieren kunt ontdekken.

De Stelling van Amsterdam werd tussen 1880 en 1914 aangelegd. In de eerste plaats was de stelling een waterlinie: als de vijand zou komen werd een deel van de polders binnen de stelling onder water gezet. Deze laag water was te diep om doorheen te lopen, maar te ondiep om overheen te varen. Op deze manier werd het de vijand moeilijk gemaakt om de stad te bereiken. Plekken die niet onder water gezet konden worden werden versterkt met forten.

1. Ontrafel het mysterie van het Muizenfort

Een van die forten is het Muizenfort (1874), in Muiden. Het is geen minifort zoals de naam wellicht doet vermoeden. Waar de naam precies vandaan komt is niet duidelijk, maar het zou een verwijzing kunnen zijn naar de kleur van het uniform van de soldaten die hier gestationeerd waren.

Hoewel Nederland neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog, waren er in die jaren altijd manschappen in het fort. Zij brachten hun dagen door met oefeningen, wachtlopen en kaarten. In het bezoekerscentrum, geopend van maandag tot en met zaterdag, kom je meer te weten over de geschiedenis van het fort. Voor meer spanning kun je de escaperoom doen. Het doel is niet om te ontsnappen, maar om een mysterie te ontrafelen. Geschikt vanaf 14 jaar.

Op Forteiland Pampus kun je ‘s avonds dineren. Beeld ANP / Aerovista Luchtfotografie

2. Kamperen op een onbewoond eiland

Ook rivieren en open water vormden een zwakker plek in de linie, dus ook daar kwamen forten. Forteiland Pampus is daar een mooi voorbeeld van, vernoemd naar de aangrenzende vaargeul. In 1895 was het forteiland af. Vijanden die via de Zuiderzee naar Amsterdam probeerden te bereiken, konden zo tegengehouden worden.

Na 1932 verloor het eiland zijn verdedigende functie door de aanleg van de Afsluitdijk. De Zuiderzee veranderde in een meer en eventuele vijanden werden bij de Afsluitdijk al tegengehouden. De fortwachter vertrok en het eiland bleef eenzaam achter. In de jaren zestig en zeventig werd het eiland locatie voor veel illegale feesten. En in 1962 is het zelfs een tijdje bezet door studenten. Vervolgens heeft Stichting Forteiland Pampus zich sinds de jaren tachtig over het eiland ontfermt en het toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Per boot kun je het eiland bereiken en daar is van alles te doen: vogelen, een verjaardagsfeestje vieren, een virtuele ballonvaart maken, dineren en zelfs kamperen in de zomermaanden. Kijk op de website voor alle activiteiten.

3. Ontdekking vanaf het water

De stadsmuur van water kun je natuurlijk ook vanaf het water ontdekken. Op verschillende plekken in het gebied rondom Amsterdam zijn er vaarroutes uitgezet. Bijvoorbeeld de kanoroute Spaarne & Mooie Nel. Vanaf een sup of kano heb je zicht op verschillende forten die je passeert, zoals het Fort aan de Liede, Fort Bezuiden Spaarndam en Kunstfort Vijfhuizen.

Het laatste fort is een culturele broedplaats met verschillende presentatieruimtes, een restaurant, een gindis­til­leer­derij, studio’s en gastenverblijven. Daarnaast is er een buitenruimte waar wisselende exposities te zien zijn. Kijk voor de actuele openingstijden op de website.

4. Met de benenwagen

De kilometerslange stelling kun je goed te voet ontdekken. Er zijn talloze wandelroutes uitgestippeld, van flinke afstanden (bijvoorbeeld een driedaagse wandeling) en korte ommetjes. Een van de routes is deze wandeling vanuit Weesp (11 kilometer). Start- en eindpunt is het station van Weesp. De vesting Weesp was een belangrijk punt in de Stelling van Amsterdam met twee forten, Fort aan de Ossenmarkt en Fort Uitermeer. Het eerste fort verdedigde de Vechtoevers, de sluizen en de spoorweg Amsterdam-Amersfoort.

Meer zin om te fietsen? Jaarlijks wordt de Ronde van de Stelling van Amsterdam georganiseerd. Dit jaar vindt de wielerronde plaats op 11 juni. Er zijn drie afstanden: 65, 120 of 170 kilometer. Daarnaast zijn er allerlei fietsroutes uitgestippeld.

Dit fort is van binnen een wellness. Beeld ANP / Keesnan Dogger

5. Fort van ontspanning

Hoewel de stelling zich leent voor actieve buitenactiviteiten, kun je in het voormalige Fort aan de Nekkerweg ultiem ontspannen bij Fort Resort Beemster. Het fort is compleet verbouwd tot hotel, restaurant en spa, maar kent een bijzondere geschiedenis. Het werd in 1913 in gebruik genomen door militairen, tussen 1918 en 1921 was het een gevangenis en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zaten er Duitse krijgsgevangen. Na de oorlog is het lang een opslag en magazijn voor springstoffen geweest.

6. Het harnas in je oren

Geen zin om de deur uit te gaan? Je kunt de stelling en haar geschiedenis vanaf de bank ontdekken met de podcast Geheim Water. In deze fictieve, verhalende 8D audiopodcast volg je journalist Mara van Dijk. Zij duikt in de geschiedenis van de beheersing van het water in Nederland en blikt, samen met weervrouw Helga van Leur, ook vooruit. Hoe gaan we in de toekomst om met water? Je kunt de podcast beluisteren in de bekende podcastapps of via deze website.