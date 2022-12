6 maanden cel voor Mohammed L. voor doodrijden Shana Leurs: ‘Dit is nog een messteek in onze rug’

Shana Leurs.

L. reed vorig jaar met zo'n honderd kilometer per uur over de Wolbrantskerkweg toen het gruwelijk misging. De 22-jarige Leurs stak de weg over, waarna ze werd geraakt door de Volkswagen Golf GTI van L., twintig meter door de lucht vloog en tot stilstand kwam, doordat ze een verkeersbord raakte. Volgens een getuige leek het alsof er een kartonnen doos door de lucht vloog. Haar fiets belandde 30 meter van de plek van de botsing.

Tijdens de zitting kwamen allerlei details over het ongeval naar voren. Zo was er een getuige die verklaarde dat L. halverwege de straat ineens vol gas gaf. Vlak voor het zebrapad en de oversteekplaats zouden de remlichten van de auto zijn aangegaan. “Ik dacht gelijk: als dat maar goed gaat.”

Verder was er sprake van een pizzabezorger die getuige zou zijn geweest, maar vervolgens van de radar verdween. Het Openbaar Ministerie stelde dat deze bezorger zou zijn geïntimideerd en bedreigd. Verder blijkt L. direct na het ongeval een berichtje aan vrienden te hebben gestuurd waaruit blijkt dat hij vermoedde dat Shana al was overleden: ‘Die chick is dd.’

Tijdens de zitting was er veel onenigheid tussen aanklager en verdediging. Zo bleek L. 14 seconden voor het ongeluk een nieuw contact op zijn telefoon te hebben opgeslagen, maar ontkende hij op zijn telefoon te hebben gezeten tijdens het ongeluk. Volgens de rechtbank kan niet vastgesteld worden of L. ook daadwerkelijk op zijn telefoon zat tijdens het ongeluk.

Lagere straf

Wel acht de rechtbank de snelheid waarmee L. reed bewezen en neemt de rechtbank het hem ‘extra kwalijk’ dat hij de omgeving goed kende ‘en dus wist dat hij een fiets- en voetgangersoversteekplaats naderde. Verdachte is daarmee ernstig tekort geschoten in de voorzichtigheid en oplettendheid die van verkeersdeelnemers wordt verwacht’.

Volgens de rechtbank heeft L. onvoorzichtig en niet roekeloos gereden, zoals de officier van justitie twee weken geleden betoogde. De straf die L. daarom krijgt valt daarom ook een stuk lager uit dan de geëiste drie jaar cel en rijontzegging van vijf jaar. L. moet zes maanden de cel in en krijgt een rijontzegging van twee jaar van de rechters.

Vader Ivar Leurs zegt dat dit nog ‘een messteek in onze rug is’. “Het rechtssysteem heeft meer oog voor de veroorzaker van het ongeval dan voor de nabestaanden van het slachtoffer,” zegt hij. “We hopen dat de officier van justitie in beroep wil gaan.”