6 kringloopwinkels in Amsterdam waar je gegarandeerd iets moois op de kop tikt

Op zoek naar betaalbare pareltjes voor je interieur of kledingkast? Bij deze kringloopwinkels in Amsterdam scoor je zeker een mooi item.

Een paar tips om je slag te slaan: zorg ervoor dat je de tijd hebt – je gaat het niet in vijftien minuten vinden, heb geduld en zoek gericht (of juist niet en laat je verrassen, met het risico op een volle kar bij de kassa).

1. De Milieubrigade

Bij binnenkomst word je even overdonderd door de hoeveelheid spullen en de rommelige indeling, maar neem je de tijd, dan vind je de meest uiteenlopende dingen: van zonnebrillen en servies tot langspeelplaten en een bruidsjurk. Ook handig: wedstrijdbekers in verschillende maten. Deze zijn vaak niet gegraveerd, ideaal dus voor organisatoren van een (sport)toernooi.

Slijperweg 18 (Noord)

2. Rataplan

Rataplan heeft door het hele land grote kringloopwinkels en drie locaties in Amsterdam. Hier moet je zijn voor (grote) meubels en witgoed, al is er ook genoeg keuze in de kleinere interieurobjecten. Bij de inbrengbalie worden spullen afgegeven, waarna ze worden gesorteerd en naar de desbetreffende afdeling gebracht. Hier worden alle goederen gecontroleerd, geprijsd en vervolgens komen ze in de winkel terecht. Het aanbod wordt dagelijks bijgevuld en dus goedgekeurd voor gebruik.

Generatorstraat 10 (West), Van Slingelandtstraat 39 (West) en Weesperstraat 140 (Diemen)

Rataplan heeft drie grote locaties in Amsterdam. Beeld Mariet Dingemans

3. Mevius

Heb je even? In de loods van Mevius (een locatie van keten Gideon Italiaander) ben je makkelijk een hele dag zoet. Door de inkoop van grote partijen is deze enorme ruimte volgepropt met grote hoeveelheden van de meest uiteenlopende dingen (servetten en kartonnen bordjes van eredivisieclubs, lichtgevende speelgoedzwaarden en honderden bruidskransen). De omloop is snel, dus je treft er elke week weer iets anders aan.

Loods 1, Havenstraat 3 (Zuid)

De omloop bij Mevius is snel, dus je treft er elke week nieuwe dingen. Beeld Mariet Dingemans

4. Kringloop ’t Hartje

Kringloopwinkel ‘t Hartje is klein maar fijn, overzichtelijk ingericht en dat winkelt bijzonder aangenaam. De stellingkasten zijn per categorie ingedeeld, de kinderkleren (veel!) hangen op maat, de kleding voor volwassenen op kleur en wat hier vooral handig is: ze hebben van veel glazen, borden en kopjes meer dan een exemplaar. Zo scoor je hier makkelijk zes dezelfde wijnglazen of soepborden.

Van ‘t Hofflaan 27 (Oost)

Klein maar fijn: ‘t Hartje in Oost. Beeld Mariet Dingemans

5. Kinderboerderij ‘t Brinkie

Een bezoek aan kringloopwinkel ‘t Brinkie is meer dan alleen snuffelen naar tweedehands spullen: er is ook een kinderboerderij en speeltuin. De kinderen vermaken zich dus goed als jij in de winkel je rondje maakt. Het aanbod is ook grotendeels gericht op kinderen, zoals het speciale speelgoedwinkeltje. Fijn voor bijvoorbeeld een kinderfeestje of verjaardag. Let op: de winkel is alleen geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Meerkerkdreef 27 (Zuidoost)

Bij kinderboerderij (en kringloopwinkel) ‘t Brinkie in Zuidoost scoor je iets voor de kleintjes. Beeld Mariet Dingemans

6. Kringloop West

Als je niet goed oplet, fiets je zo voorbij aan Kringloop West, of heb je niet door dat het om een kringloopwinkel gaat. Aan de naam ligt dat niet – wel aan het feit dat je er ook een koffiebar en fietsenmaker kunt vinden. De eigenaren maken duidelijk een kritische selectie: je vindt hier mooie meubels en kleding. Ze spelen dan ook een klein beetje vals, want naast schenkingen en het leegruimen van woningen kopen ze soms ook in. (Het verschil tussen een kringloopwinkel en tweedehandswinkel is dat de eerstgenoemde gratis aangeboden spullen verkoopt, en een tweedehandswinkel zelf inkoopt). De prijzen liggen bij deze winkel daarom iets hoger dan bij andere kringlopen.

Tweede Hugo de Grootstraat 70 (West)