6 jaar cel voor schietincident in woning IJburg

Samen met twee andere mannen was hij op 18 november 2017 de woning van het slachtoffer binnengekomen.



De bewoner van het huis werd eerst door een van de andere mannen in zijn borstkas en bij zijn oor gestoken met een mes, vervolgens werd hij meerdere keren in zijn bovenbeen geschoten door de 35-jarige man.



Volgens de advocaten van de veroordeelde man was het drietal naar IJburg gegaan om een drugsdeal te sluiten en liep het uit de hand toen angst om een ripdeal ontstond.



Mislukte drugsdeal

De drie mannen zouden geen rekening hebben gehouden met nog een aanwezige in de woning: de vriendin van het slachtoffer, die voordat het schieten begon kon vluchten naar de badkamer.



Volgens de advocaten van de 35-jarige man was er geen opzet in het spel, omdat de confrontatie tussen het slachtoffer en de drie mannen niet was te voorzien.



In de woning werd achteraf een grote hoeveelheid drugs en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen.



De rechtbank stelt dat het scenario van een mislukte drugsdeal waarschijnlijk is, maar ook dat het niet bewezen kan worden, mede omdat de verdachte zich het hele proces op zijn zwijgrecht heeft beroepen.



Klachten

Volgens de rechtbank is bewezen dat de 35-jarige man opzet in het spel had. 'Door een woning te betreden met een vuurwapen en deze ook daadwerkelijk te gebruiken door op een vitaal lichaamsdeel te schieten, heeft verdachte willens en wetens en dus met vol opzet op de dood gehandeld.'



De 35-jarige man moet ook 5900 euro schadevergoeding betalen.



Het slachtoffer ondervindt nog dagelijks klachten als gevolg van het schietincident. De man kan nog steeds niet goed lopen en autorijden, en heeft last van angst- en paniekaanvallen.