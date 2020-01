6 jaar cel voor rol in schietpartij Krugerplein in Oost

Het Krugerplein na de schietpartij. Beeld Politie Amsterdam

Over de aanleiding van de schietpartij verschillen slachtoffer en dader van mening. Volgens de dader lag een meningsverschil in het drugscircuit ten grondslag aan de schietpartij. Volgens het slachtoffer sprak hij de dader aan vanwege wildplassen op het plein, waarna een woordenwisseling volgde. De dader heeft toen twee keer in de lucht geschoten en het wapen doorgegeven aan een medeverdachte, die het slachtoffer daarop in zijn buik schoot.

De rechtbank verwijt de dader dat hij het wapen gaf toen de medeverdachte daarom vroeg. Hij had toen kunnen weten dat de medeverdachte op het slachtoffer zou schieten en die dodelijk verwond zou kunnen raken. Het verstrekken van het vuurwapen kwalificeert de rechtbank als medeplichtigheid bij de poging tot doodslag op het slachtoffer.

De 28-jarige veroordeelde werd een maand na de schietpartij opgepakt, nadat hij vorig jaar voor kerst een horecagelegenheid wilde binnengaan met drugs op zak, die door de beveiliging werd ontdekt. Daarop werd de politie gebeld. Op het politiebureau bleek dat de man werd gezocht vanwege de mogelijke betrokkenheid bij het schietincident in Oost eerder dat jaar.

Na de schietpartij is het slachtoffer naar het ziekenhuis gefietst, waar hij zwaargewond voor de deur in elkaar zakte. Tijdens een aantal operaties zijn de galblas en gedeeltes van de dikke en dunne darm van de man verwijderd. De man revalideert nog steeds van zijn verwondingen.

Tijdens de schietpartij passeerde een vrouw van 25 jaar op enkele tientallen meters. Een van de kogels raakte haar, maar ketste af op haar regenjas. De vrouw heeft alleen een blauwe plek overgehouden aan het incident.