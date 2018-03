6 jaar cel geëist voor wurging in kajuitbootje Hobbemakade

Naast de celstraf is tbs geëist, omdat uit rapportages is gebleken dat er bij de verdachte sprake is van een stoornis. Voor de ten laste gelegde poging tot verkrachting heeft de officier van justitie vrijspraak geëist vanwege gebrek aan bewijs.



Van december 2012 tot 2 oktober 2013 zat de verdachte al vast op deze verdenking. De politie kwam hem destijds op het spoor dankij een getuige. Sporen, gevonden in de kajuit, en dna-sporen op de kleding en het lichaam van het slachtoffer bleken overeen te komen met het dna van de verdachte.



Ook kon de verdachte door zijn telefoon gelinkt worden aan de plek van het overlijden van het slachtoffer.



Bij verstek

Omdat onduidelijkheid bestond over de doodsoorzaak werd hij weer vrij gelaten.



Aanvullende rapporten hebben uitgewezen dat het slachtoffer door verstikking en/of wurging om het leven is gekomen. Dat was reden voor het OM om de vervolging door te zetten. Wel bij verstek van de verdachte, want waar die nu verblijft is niet bekend.



De officier van justitie heeft gevraagd om gevangenneming, mocht de rechtbank tot een veroordeling komen, zodat de verdachte in politiesystemen opgenomen kan worden als 'gesignaleerd'.