6 jaar cel en tbs geëist tegen oud-medewerker Jeugdland

Hij bekende dat in de rechtbank in Alkmaar.



De R., die bekend werd als gitaar spelende finalist van de talentenshow Holland's got Talent, wordt ervan beschuldigd dat hij met vier jongens in India, een Kroatische jongen en jongens in Nederland meermalen seks heeft gehad. Het jongste slachtoffer was vier jaar.



Hij werd vorig jaar zomer aangehouden nadat zijn naam was opgedoken in een Belgisch onderzoek naar kinderporno. Hij werkte in de zomer van 2015 tot de zomer van 2017 bij Jeugdland.



Lees ook: Speelpark Jeugdland pakt de draad weer op na misbruik