56.000 peuken in één weekend opgeraapt tussen Centraal Station en de Dam

Vrijwilligers rapen peuken op van de straat op de Nieuwendijk in Amsterdam-Centrum. Beeld Reinier van Oorsouw

In heel Nederland zijn er in achttien gemeenten 142.000 peuken opgeraapt. Het gaat om de actie ‘Plastic PeukMeuk’, een initiatief van elf milieuorganisaties die zich hebben verenigd onder de naam Plastic Peuken Collectief.

“Met meer dan zestig organisaties komen we jaarlijks samen om het te hebben over plasticvervuiling,” zegt Karl Beerenfenger, mede-oprichter van stichting By The Ocean We Unite, die zich ook heeft verenigd in het collectief. “Vorig jaar besloten we om onze aandacht op één thema te richten. Met elf organisaties hebben we gezegd: laten we die plastic peuken aanpakken.”

Noordzee

Volgens Beerenfenger is dat belangrijk omdat weinig mensen weten dat er überhaupt plastic in de sigarettenpeuken zit. “Bijna niemand heeft het er nog over, en de industrie en overheid doen nagenoeg niets aan die vervuiling. Dus we zijn in dat gat gesprongen.”

Het is niet Beerenfengers doel om rokers te vertellen dat ze het fout doen. “We willen gewoon van die filters af. In Amsterdam belanden ze bijvoorbeeld massaal in de grachten, en dat gaat dan via het IJ naar de Noordzee en verder. Zo zorgt het voor eeuwigdurende vervuiling, want dat plastic vergaat niet meer.”

Sociaal geaccepteerd

Ook blijft het volgens hem ‘bijzonder dat het nog sociaal geaccepteerd is om je peuk op straat te gooien’. Om de actie kracht bij te zetten, is met een deel van de gevonden peuken de tekst ‘#NoFilterPlease’ op de Dam geconstrueerd. De elf organisaties in het Plastic Peuken Collectief hebben verder een brief gestuurd naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), waarin ze haar vragen om een verbod op plastic – en andere schadelijke stoffen – in sigarettenfilters.

Wat er met de rest van de gevonden peuken gebeurt? “Dat is een goede vraag. Voorlopig gaan we ze opslaan. Wellicht dat we ze nog symbolisch naar de staatssecretaris brengen.”