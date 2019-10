52-jarige vrouw vermist: mogelijk slachtoffer van misdrijf

Naima Jillal (52). Beeld Opsporing Verzocht

De vrouw werd voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Ze is daar ingestapt in een donkerkleurige auto, zo vertelt de politie in het programma Opsporing Verzocht.

Jillal is ongeveer 1.65 meter lang en ze heeft stijl, donkerbruin haar. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een grijs gemêleerde, driekwartlange jas. Verder had ze zwarte kleding aan. De politie is op zoek naar getuigen.