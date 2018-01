50Plus wil campagne tegen hardop mobiel bellen

Zo moet er een campagne komen, waarin duidelijk wordt gemaakt dat 'aso-gedrag niet stoer is, maar dom en hinderlijk'. Er moet maatschappelijk verzet komen, aldus de partij, met als doel dat 'de aso zich een sukkel gaat voelen'.



Hardop bellen in het openbaar is een van de heikele punten waar het verzet zich op moet richten.



Zelfstandigheid

Andere pijlers van de partij zijn zelfstandigheid, geld en de toekomst. Wat betreft de zelfstandigheid wordt gedoeld op het vereenvoudigen van gratis doelgroepvoorzieningen, voedselbanken en armoedesubsidies.



'Bureaucratie controle en wantrouwen tegenover de burgers kost vaak meer dan snelle hulp, waar sommigen helaas misbruik van maken. Het is een gemeentelijke taakte zorgen dat mensen niet in de goot belanden. Maar niet om de mensen een prettig leven te bezorgen,' aldus 50Plus.



Als het aan de ouderenpartij ligt wordt de erfpacht in zijn geheel afgeschaft. Ook willen ze meer controle op de uitgaven van de gemeente hebben.



Een zetel

Momenteel heeft 50Plus in Amsterdam nul zetels in de gemeenteraad. In het kabinet zitten vier leden de partij die wordt geleid door Henk Krol.



Volgens peilingen van Maurice de Hond kan de partij na de gemeenteraadsverkiezingen hier ook op een zetel rekenen.