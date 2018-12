50Plus Amsterdam en Partij van de Ouderen gaan samenwerken

Leden van 50Plus komen zaterdag bijeen voor het onderwerp. Dan kunnen kandidaten zich ook melden voor de lijst. De Partij van de Ouderen heeft hun aandeel van de lijst al compleet.



Achterban

Dales ziet veel voordelen in de samenwerking met de Amsterdamse Partij van de Ouderen. "Wil van Soest heeft een grote achterban in Amsterdam en een ruime ervaring in de gemeentepolitiek waar 50PLUS zijn voordeel mee kan doen."



Van Soest noemt de stap naar de provincie logisch. ""Veel zaken worden vanuit de provincie geregeld en daar willen we invloed op hebben. Neem bijvoorbeeld het verschrikkelijke plan voor een brug over het IJ in Amsterdam, daar kunnen we vanuit de provincie nog steviger tegen strijden."