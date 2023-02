500 woningen op Havenstraatterrein in Zuid mogen definitief gebouwd worden

De tramremise op het Havenstraatterrein. Beeld Jean-Pierre Jans

Na een juridisch traject van een kleine vijftien jaar mag de gemeente dan eindelijk een projectontwikkelaar zoeken voor het Havenstraatterrein. Op de plek achter het Haarlemmermeerstation waar nu oude loodsen staan, komt nieuwbouw. Behalve woningen is er ook ruimte voor een school, winkels en horeca.

Het meeste verzet tegen de plannen van de gemeente kwam van de Museumtram, een organisatie van 120 vrijwilligers die historische trams opknapt, tentoonstelt en aanbiedt voor ritjes. De Raad van State zette in 2019 geleden een streep door het bestemmingsplan, omdat de gemeente nauwelijks rekening had gehouden met de 45 oude trams van de Museumtram die ook op het terrein staan.

Belabberde verkeerssituatie

In 2021 ging de Museumtram akkoord met het voorstel van de gemeente om bijna de helft van de tramruimte in te leveren, maar ook The British School en buurtbewoners tekenden protest aan. The British School vreest met name voor de nu al belabberde verkeerssituatie op het Haarlemmermeercircuit. Elke schooldag zijn er files op de momenten dat ouders hun kinderen bij de school afzetten of ophalen. Alle bezwaren zijn vandaag echter door de hoogste bestuursrechter van Nederland van tafel geveegd. De gemeente zegt de verkeerssituatie te verbeteren.

Het jarenlange juridische getouwtrek rondom het Havenstraatterrein is een voorbeeld van hoe minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) de mogelijkheid tot bezwaar tegen woningbouw wil beperken. Dat vertraagt het oplossen van de woningnood. Er wordt te veel rekening gehouden met omwonenden en te weinig met woningzoekenden, vindt De Jonge.

Duurzaamheidseisen teruggeschroefd

Stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) spreekt na de uitspraak van de Raad van State woorden van gelijke strekking. “Voor de mensen die over een paar jaar in de nieuwe woningen kunnen wonen, is dit goed nieuws. Samen met plannen voor de Zuidas en Schinkelhaven voegen we zo in totaal duizenden woningen toe aan Zuid.”

De gemeente gaat op zoek naar een projectontwikkelaar, waarbij de extra duurzaamheidseisen worden teruggeschroefd. Ook wordt komend jaar het ontwerp voor de openbare ruimte verder uitgewerkt. Daarover volgt een gesprek met de buurt.