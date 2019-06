50 van 76 leerlingen Calvijn College geslaagd

26 leerlingen moeten zich voorbereiden op de herkansingen.

De 76 vmbo-leerlingen van het Calvijn College werden op de officiële uitslagendag, 12 juni, afgescheept met verkeerde reden, zo blijkt achteraf. De examenkandidaten kregen te horen dat ze door administratief technische redenen de uitslag van hun eindexamen later pas zouden ontvangen. Enkele dagen later bleken cijfers in het systeem te missen en waren er zelfs verplichte toetsen niet gemaakt.

Aan de scholieren en hun ouders is excuses gemaakt en zowel de school als de onderwijsinspectie doen onderzoek naar hoe het examendebacle kon ontstaan. Volgens Barbara Dijkgraaf, voorzitter van Stichting ZAAM, de scholengemeenschap waaronder het Calvijn College valt, was het ‘omvangrijke examenprogramma’ in ieder geval een van de redenen voor de fouten.