50 jongeren uit K-buurt trekken naar stadhuis om plannen OBA Next

Er is nog veel onduidelijk rond de komst van OBA Next. De afgelopen jaren was het plan dat de bibliotheek van de toekomst gebouwd zou worden op de Zuidas, maar nadat PvdA, GroenLinks en D66 vorig jaar een nieuwe coalitie vormden, werden die plannen stopgezet. OBA Next moet naar Zuidoost, vinden zij.

De gemeenteraad stemde vervolgens in met een onderzoeksbudget om te kijken waar en hoe dit kan, maar sindsdien is veel onduidelijk. Te onduidelijk, vonden zo’n vijftig jongeren die vanuit de K-buurt in Zuidoost woensdagavond naar een commissievergadering in het stadhuis trokken.

Volle bak bij de commissievergadering van #raad020. Zo'n 60 jongeren uit Kraaiennest die wel ideeën hebben hoe de wens voor de OBA Next in Zuidoost er concreet uit kan zien. (In Kraaiennest dus) pic.twitter.com/8atfR72WbY — Tim Wagemakers (@TimSW) 12 april 2023

“Jullie twijfelen of het in de Amsterdamse Poort of op Kraaiennest moet komen,” zei de 22-jarige Cassidy. “Maar voor de verkiezingen hebben veel partijen gezegd dat wij in de buurt een nieuwe mooie buurtplek verdienen. De OBA Next zou daar een perfecte invulling voor zijn.”

Ze kon op luid applaus rekenen van de publieke tribune. “Want weet je wat het is: dan bouwen we het niet vanuit een saai ambtelijk traject, maar vanuit de energie die er al is,” aldus Cassidy. Djimon, die daarna sprak, zag het ook al voor zich. “Misschien zien we daar wel de nieuwe Van Gogh.” De boodschap: doe het met jongeren.

Spandoek

Officieel stond het onderwerp niet op de agenda, maar wethouder Marjolein Moorman (Masterplan Zuidoost) kwam speciaal luisteren naar de jongeren. Tot concrete toezeggingen leidde het nog niet, maar de stem van de jongeren uit Kraaiennest werd woensdagavond duidelijk gehoord. “Ik vind het ongelofelijk mooi te zien dat zij zo betrokken zijn.”

Geen paniek voor wie de jongeren woensdag gemist heeft: de campagne gaat door. Donderdag wordt een groot spandoek gehangen bij het metrostation in de buurt. Wethouder Moorman kan dat dan mooi bewonderen op haar geplande fietstocht langs de mogelijke locaties.