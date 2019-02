5 topkoks over John Halvemaan: 'Een culinaire voorloper'

Lucas Rive (Lucas Rive)

"Ik herinner me John Halvemaan als een man die out of the box dacht en deed. Zijn gerechten worden nog altijd nagemaakt. We werden, toen we samenwerkten, ook altijd door hem gestimuleerd om alles te proberen: kooktechnieken, smaakcombinaties. In de keuken hing een plakkaat: ideeën liggen op straat. En dat was waar."