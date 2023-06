5 laagdrempelige galeries in Amsterdam

Galeries zijn tegenwoordig veel meer dan alleen zaaltjes met kunstwerken die te koop zijn. Er worden lezingen, workshops, borrels, muzikale optredens en tours georganiseerd. Kunstenaars tonen niet alleen hun werk, maar lichten dat ook toe tijdens bijeenkomsten. Ook is de kunst niet alleen te koop, maar worden steeds vaker werken uitgeleend aan particulieren. Zo is er voor elk wat wils en ontstaan er kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines en tussen maker en consument.

Galerie Fleur & Wouter in De Pijp laat jonge makers exposeren. Beeld Koosje Koolbergen

1. Galerie Fleur & Wouter

Galeriehouders Fleur Feringa (35) en Wouter van Herwaarden (33) openden in 2019 hun galerie in De Pijp. Ze stelden zichzelf als doel kunst toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor jonge bezoekers en verzamelaars. Ze laten jonge makers exposeren, organiseren informele borrels en activiteiten en hebben een aansprekende, frisse vormgeving. Van Herwaarden kent de drempel om een galerie binnen te stappen goed, vertelde hij eerder in Het Parool: “Door mijn ervaring als student kunstgeschiedenis wist ik hoe imponerend het kan zijn om een galerie binnen te stappen. Dat wilden we anders gaan doen.” Met hun eigen galerie nodigen ze uit die drempel over te gaan.

Van Ostadestraat 43 (Zuid)

Bij CBK Zuidoost kun je redelijk anoniem binnenstappen. Beeld Hannah Bults

2. CBK Zuidoost

Een kleine, strakke galerie, met maar een aanwezige persoon kan ongemakkelijk zijn en de drempel om binnen te stappen enorm verhogen. Dat is bij CBK Zuidoost absoluut niet het geval. Hier kun je redelijk anoniem binnenstappen en op je gemak de kunst bekijken. De ruimte is groot en je wordt vriendelijk ontvangen door iemand achter de balie. Een perfecte eerste kennismaking met een galerie. Al is CBK veel meer dan een galerie: er zijn ook educatieprogramma’s en uiteenlopende activiteiten en er is een kunstuitleen.

Anton de Komplein 120 (Zuidoost)

Galerie de Schans zit in de kledingwinkel van Bonne Suits. Beeld Koosje Koolbergen

3. Galerie de Schans

Hier stap je zo naar binnen, want Galerie de Schans zit in de kledingwinkel van Bonne Suits. Zo kun je winkelen en kunst kijken combineren. Op dit moment is er een tentoonstelling te zien van Anna Mes en Georgy Dendoe. De kleurrijke, abstracte werken gaan over twee generaties, over levenservaringen en -lessen en de manier waarop Mes invloed heeft op het leven van haar kleinzoon Dendoe. Naast kunst is er ruimte voor optredens en samenwerkingen tussen de exposanten en Bonne Suits.

Warmoesstraat 67 (Centrum)

In Beeldend Gesproken wordt werk getoond van kunstenaars die kampen met psychische gezondheidsproblemen. Beeld Koosje Koolbergen

4. Beeldend Gesproken

In de Hallen zit galerie en kunstuitleen Beeldend Gesproken. Hier wordt het werk getoond van kunstenaars die kampen met psychische gezondheidsproblemen. Niet alleen de presentaties besteden aandacht aan deze problematiek, ook de programmering richt zich op psychische gezondheid, zoals een ‘mental health art tour’ of workshops voor dementerenden. Je kunt er werk(en) kopen of lenen. Als je het moeilijk vindt om een keuze te maken, helpen ze je graag. De hele collectie kun je ook vinden op de website.

Hannie Dankbaarpassage 23 (West)

In No Limits! Art Castle, onderdeel van Sexyland, kun je in de avonduren terecht. Beeld Vera Pluer

5. No Limits! Art Castle

Dit is wel de minste galerieachtige van het lijstje: No Limits! Art Castle, onderdeel van Sexyland. Hier wordt kunst op verrassende en bijzondere manier gepresenteerd in – letterlijk – een kasteeltje. Het begint al bij de openingstijden, van 17.00 tot 22.00 uur op woensdag, donderdag en zondag. Op vrijdag en zaterdag kun je hier tot middernacht genieten van de kunst, vaak gecombineerd met muziek of een presentatie. De kunstenaars beoefenen verschillende disciplines en tonen de wereld vanuit uiteenlopende perspectieven. Zo is er werk te zien van queer kunstenaars, activisten en neurodiverse (met een brein dat anders werkt dan gemiddeld) makers.

Noordwal 1 (Noord)