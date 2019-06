5 grote stroomstoringen in 12 uur, mogelijk door de warmte

De bruggen in de stad worden nat gemaakt om te koelen. Beeld Lin Woldendorp

Netbeheerder Liander sluit niet uit dat het warme weer bij een aantal storingen een rol heeft gespeeld. Van één storing, dinsdagochtend bij het NDSM-terrein, is dat zeker niet zo; die werd veroorzaakt doordat een aannemer een stroomkabel kapottrok.

“Maar bij de andere storingen kan de hitte een rol hebben gespeeld,” zegt een woordvoerder van de netbeheerder. “Alleen is het nog te vroeg dat definitief te zeggen. Het is immers nog niet zo lang warm.”

Meestal ontstaan de problemen pas na een langere periode van warmte. Daarvan is nu nog geen sprake.”

Middenspanningsnet

Vorig jaar trok Liander aan de bel, omdat door de warme zomer zowel het aantal storingen als de duur ervan flink toenam. Gemiddeld duurden storingen een half uur, bijna 10 minuten meer dan een jaar eerder.

Vorig jaar steeg het aantal storingen in het zogeheten middenspanningsnet in Nederland 30 procent met een enorme piek in de hete zomer.

Doordat de zomerzon de bodem opwarmt, droogt de grond uit waarin kabels liggen. “Dat heeft invloed op de belasting van kabels, omdat de koeling dan minder sterk is dan in natte grond. De droge grond leidt tot meer storingen aan netwerkonderdelen, zoals moffen en transformatoren.”

Stroommalheur

De grootste storing dinsdag, in Bos en Lommer en een deel van de Jordaan, ontstond na brand in een onderstation. Daardoor zaten 4000 adressen, waaronder een deel van de winkeliers in de Haarlemmerstraat, zonder elektriciteit. Ook werd het tramverkeer verstoord.

Dinsdagavond sloeg stroommalheur toe bij het Weteringcircuit. Het kostte monteurs tot half drie ’s nachts om de laatste getroffen adressen weer aan te sluiten. Gedurende de dag waren er nog twee kleinere storingen in de stad en in Amstelveen-Noord.

Wie langer dan vier uur zonder stroom zit, heeft recht op een vergoeding.