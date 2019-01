47 baby's met de naam Nouri in 2018, 0 keer in 2016

Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).



Hoe populair de naam in een jaar tijd precies is geworden, is moeilijk te zeggen. Als in een jaar in elk geval één baby een bepaalde naam krijgt, maar minder dan 25 baby's dat jaar zo zijn genoemd, geeft de SVB de precieze aantallen om privacyredenen niet vrij. "De naam is in 2017 tussen de 1 keer en 24 keer gegeven," zegt Lisa Simons van de SVB.



In 2016 gaf nog niemand zijn baby de naam Nouri.



Zoon Ali B

In augustus vorig jaar maakte Nederlandse rapper Ali B via sociale media bekend dat hij zijn zoon de naam Nouri had gegeven. Een verdere toelichting gaf hij niet, maar aannemelijk is dat de naam een eerbetoon is aan de Ajaxvoetballer. Die zakte tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk vorig jaar in elkaar. Hij liep ernstige hersenschade op.



De SVB ziet vaker dat sporters hun eigen naam populair maken. "Ze komen in het nieuws om hun sportprestaties. Bij Nouri ging het deze keer helaas om een tragisch ongeval. Ouders laten zich waarschijnlijk daardoor inspireren," zegt Simons.



Zo is ook de naam Kjeld - toevallig - 47 keer gegeven in 2018. Waarschijnlijk heeft de langebaanschaatser Kjeld Nuis daaraan bijgedragen. Hij won op de wereldkampioenschappen in PyeongChang in 2017 zowel op de 1000 als op de 1500 meter goud. Een jaar later won hij het Olympisch goud op dezelfde afstanden.



In het algemeen waren onder jongenbaby's in 2018 vooral korte namen populair. Bij meisjes gaven ouders hun kinderen graag een naam die eindigt met de letter A. Op nummer 1 staat dan ook Julia (797), gevolgd door Emma (704).