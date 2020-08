45ste editie Amsterdam Marathon gaat niet door

Abdi Nageeye (rechts) is Nederlands kampioen geworden op de Amsterdam Marathon vorig jaar. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De organisatie schrijft dat ze besloten heeft om het evenement te annuleren vanwege het feit dat het coronavirus in toenemende mate rondwaart in de stad. Bovendien doen er deelnemers uit de gehele wereld mee, wat het risico op verspreiding van het coronavirus verhoogt.

Gisteren zou de Amsterdam Marathon al uitsluitsel geven over het eventuele doorgaan van de hardloopwedstrijd. Er waren twaalf scenario's uitgewerkt om de marathon nog door te kunnen laten gaan met het coronavirus. De soepelste variant zou de oude versie zijn; de strengste variant enkel tien tophardlopers in het Vondelpark.

Uiteindelijk heeft de organisatie aan de gemeente een variant voorgelegd waarbij er ruimte zou zijn voor 12.500 deelnemers. De gemeente heeft dat plan echter afgeschoten.

Het zou om de 45ste editie van de Amsterdam Marathon gaan. Vorig jaar had de marathon 47.000 deelnemers.

Optimistisch

Vorige maand hoopte de directeur, Ron van der Jagt, nog om de marathon door te laten gaan, ondanks het feit dat de hardloopwedstrijden in Rotterdam en Eindhoven waren geannuleerd. Maar daar is hij nu dus op teruggekomen.

‘De gezondheid van mensen is altijd ons eerste uitgangspunt,’ schrijft Van der Jagt in een verklaring. ‘Tot een maand geleden waren we optimistisch. Maar de ontwikkeling van de coronacrisis in de afgelopen weken, zowel in Nederland als ook internationaal, maakt het helaas onmogelijk om door te gaan’.