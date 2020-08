45ste editie Amsterdam Marathon afgelast: ‘Superzuur’

De 45ste TCS Amsterdam Marathon die gepland stond voor zondag 18 oktober is afgelast. Dat laten organisator Le Champion en de gemeente teleurgesteld weten, nadat een alternatief plan ook geen doorgang kan vinden.

Donderdag zou de organisatie al uitsluitsel geven over het eventuele doorgaan van de hardloopwedstrijd. Dit jaar zou de 45ste editie plaatsvinden.

Er waren twaalf scenario’s uitgewerkt om de marathon nog door te kunnen laten gaan ondanks de corona-uitbraak. De soepelste variant zou de reguliere situatie zijn; de strengste variant met enkel een aantal tophardlopers in het Vondelpark.

Buiten het Olympisch Stadion

Uiteindelijk heeft de organisatie aan de gemeente een variant voorgelegd waarbij er ruimte zou zijn voor 12.500 deelnemers. In deze variant was ‘overal aan gedacht’, zegt directeur Ron van der Jagt van Le Champion. Men zou starten buiten het Olympisch Stadion, en enkel de hele en halve marathon zouden doorgaan: de andere afstanden niet.

“Maar op geen enkele manier kon de marathon doorgaan dit jaar,” zegt Van der Jagt. Eerder, in juli, was hij nog zeer optimistisch, terwijl de wedstrijden in Rotterdam en Eindhoven al werden afgelast. “Tegelijkertijd verdween ons optimisme langzaam maar zeker de afgelopen weken. Steeds meer plekken in Europa kleurden bijvoorbeeld oranje.”

Hij wijst erop dat het internationale karakter van de marathon doorgaans de kracht is van het evenement, maar nu alleen maar tegen heeft gewerkt: zo deden vorig jaar 46.000 mensen mee aan de marathon van over de hele wereld. “Dat is erg ingewikkeld. Zij nemen ook toeschouwers mee.”

Coronabrandhaard

Daarbovenop is de situatie in de hoofdstad er ook niet beter op geworden: zo nemen de coronabesmettingen in Amsterdam alleen maar toe. De hoofdstad is nu de grootste coronabrandhaard van het land; dat was aanleiding voor burgemeester Femke Halsema om lokale adviezen ook nog eens aan te scherpen. “De marathon is weliswaar pas over twee maanden," erkent Van der Jagt, “maar we moeten wel met deze informatie al een beslissing nemen.”

Hij noemt de situatie overigens ‘superzuur’ voor alle atleten die mee zouden doen aan de marathon. “We zouden niet alleen recreanten uit 140 landen door de stad zien rennen, maar natuurlijk ook de Nederlandse top: de deelnemers aan het NK.” Extra vervelend: de marathon zou mogelijk als kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio gelden. “De kwalificatiedatum daarvoor was namelijk wereldwijd vervroegd, dus mochten Nederlanders hun tijd op de Amsterdamse marathon gebruiken om te kwalificeren.”

Hij erkent: in deze situatie zijn er geen winnaars. “We hadden graag in Amsterdam aan de rest van de wereld laten zien wat er wel mogelijk was. Maar een stunt in Amsterdam zit er niet in. Dit is de realiteit.”