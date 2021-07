4000 witte rozen op de Dam voor Peter R. de Vries: ‘Het moet stoppen’

Witte rozen op de dam voor Peter R. de Vries. Beeld Joris van Gennip

Vierduizend witte rozen op de Dam. Rozen voor Peter R. de Vries: een steunbetuiging, maar ook met een niet te missen statement. ‘Aanval op persvrijheid?’ staat te lezen op een bord, verwijzend naar de reactie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) op de aanslag. ‘Nee, het is een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengoproces.’

De bloemenactie is geïnitieerd door een groepje ‘bezorgde en betrokken’ burgers die anoniem wensen te blijven. Een van hen is een familielid van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rondom crimineel Ridouan Taghi. ‘Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldige betrokkene in het Marengoproces neergeschoten,’ schrijft diegene in een verklaring.

De initiatiefnemers willen maar zeggen: het gaat hier om een serie van aanslagen die weinig met persvrijheid te maken heeft, maar alles met crimineel Ridouan Taghi. Rutte en Grapperhaus zeiden allebei dat de aanval op Peter R. de Vries een aanval was op ‘de vrije journalistiek’. De bloemenleggers zien dat anders: volgens hen was het de vertrouwensrol die De Vries had voor Nabil B. die hem tot doelwit maakte. Zij willen dat de regering zich meer inzet voor de veiligheid van betrokkenen bij het Marengoproces.

Het betrokken familielid schrijft dan ook: ‘Het is tijd voor reflectie bij justitie en de overheid. Reflectie op hun miskenning van Peter als vertrouwenspersoon, hun structurele miskenning voor de gevaren van deze (Taghi’s, red.) criminele groepering en miskenning van hun verantwoordelijkheden als zijnde overheid.’

‘El periodista is neergeschoten’

Omstanders blijven stilstaan bij de rozen die zorgvuldig zijn neergelegd. Ze maken een praatje met elkaar. Iedereen heeft een mening over Peter R. de Vries. Iedereen spreekt met afgrijzen over de aanslag. Sommigen maken de vergelijking met Theo Gogh en Pim Fortuyn.

De pensionado’s Sonja (74) en Wijnand (67) Vos maken foto’s van een afstandje. Wijnand: “Triest hè, dat dit gebeurd is?” Sonja beaamt. “Ja, het moet stoppen.” Ze hebben begrip voor de actie. Sonja: “Bij de advocaat (Wiersum, red.) zeiden ze ook dat ze veel zouden doen, maar wat is er nou gebeurd?” Wijnand: “Niet de persvrijheid is onder druk komen te staan, maar het rechtssysteem.”

Jongeren stoppen ook bij de bloemen en roepen De Vries’ naam. “Leeft hij nog?” vraagt een van hen. Een tourguide legt aan de toeristen uit wat er gebeurd is. Een Spaanstalige vader zegt tegen zijn jonge zoon dat ‘el periodista’ – de journalist – is neergeschoten en dat het land in shock is.

Een vrouw is gaan zitten op een bankje en kijkt aandachtig naar de foto. Ze praat met omstanders en pinkt een traantje weg: “Hij leeft gelukkig nog. Dat is één troost. We kunnen hem nog niet missen. Hij heeft zoveel betekend.”