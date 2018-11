4000 mandarijnen en 1000 kilo schuimpjes: de intocht in cijfers

Dranghekken

De route door de stad is in totaal 3,5 kilometer lang en er zal 7 kilometer aan dranghekken worden geplaatst.



Er zullen 11 paarden meelopen in de intocht, waar Amerigo er natuurlijk één van is.



In totaal zijn er 1200 vrijwilligers, 24 ambassadeurs en 101 sponsoren nodig om de intocht mogelijk te maken.



Jeroen Krabbé zwaait dit jaar af als Sinterklaas in Amsterdam, hij is zondag op de tachtigste intocht van de stad nog één keer Sinterklaas. Erik van Muiswinkel vertolkt vanaf volgend jaar de rol van Sinterklaas.



Mocht de Sint ziek zijn of door andere omstandigheden niet kunnen, dan staat er altijd een extra Sinterklaas klaar om in te vallen.