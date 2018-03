40 woningen Houtmankade bezocht, 7 man aangehouden

Ook waren er diverse signalen van woonfraude, witwassen, identiteitsfraude en drugshandel.



Drie personen zijn tijdens de actie aangehouden in verband met verdenking van witwassen. Vier personen zijn aangehouden vanwege een kleine hoeveelheid harddrugs.



Daarnaast is een aantal woningen bezocht om te controleren of woonvoorschriften goed werden nageleefd. In 12 gevallen hadden de bewoners geen huisvestingsvergunning voor een particuliere sociale huurwoning. Hun werd een dwangsom van 6.500 euro opgelegd.



Een dertiende persoon werd een dwangsom opgelegd van 20.500 euro vanwege het illegaal gebruiken van de woning voor shortstay, het verhuren van een vrije-sectorhuurwoning voor een korte periode.



Blauwe hekken

De grote actie, waarbij politie en gemeenteambtenaren bij de woningen hebben aangeklopt met vragen naar de woonsituatie, heeft de hele ochtend geduurd. Een deel van de straat was afgezet met blauwe hekken, zowel aan de voor- als achterzijde van de straat. Dat was te zien op foto's op foto's bij AT5.



Rond 14.00 uur is de straat weer vrijgegeven. De tram rijdt ook weer zijn normale route. De GVB meldde 's ochtends dat tram 3 op last van de politie ingekort reed vanaf Muiderpoort tot het Frederik Hendrikplantsoen en waarschuwde voor extra reistijd.