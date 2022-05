40 dagen cel voor ex-Ajacied Bryan Roy na niet uitvoeren taakstraf

Bryan Roy is samen met demonstranten onderweg van het Oosterpark naar het Museumplein tijdens een actie van Nederland in Verzet. Beeld ANP / ANP

Roy moest in september vorig jaar voorkomen omdat hij in april van datzelfde jaar een tweet had geplaatst waarin hij suggereerde dat Rutte een ‘headshot’ zou gaan krijgen. Hoewel dat een term uit de fotografie is (soort portretfoto) weet het Openbaar Ministerie zeker dat Roy daarmee bedoelde dat Rutte neergeschoten moet worden.

Roy erkende tegenover de politie de tweet te hebben geplaatst ‘omdat hij vecht voor de kinderen die misbruikt worden’. Roy zei verder tegen de agenten die hem verhoorden dat dat mede de schuld is van Rutte en dat de premier voor een tribunaal moet verschijnen.

Bryan Roy negeerde de rechtszaak

De oud-profvoetballer van onder meer Ajax, Nottingham Forest en Oranje (32 interlands) werd veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Hij negeerde de rechtszaak volkomen: kwam niet opdagen en stuurde geen advocaat. Een dag later twitterde hij alweer dat ‘Rutte de taakstraf in zijn naad kan douwen‘, waarmee hij toch wel liet blijken geen gehoor te geven aan de opgelegde straf.

Roy heeft woord gehouden. Hij is opgepakt om zijn celstraf uit te zitten. Voor elke twee uur taakstraf die hij verzuimt, staat formeel één dag cel. Roy moet daardoor dus 40 dagen zitten. Het voor de uitvoering van de straf bevoegde CJIB wil niet zeggen wanneer Roy precies is opgepakt en hoe lang Roy al zit of heeft gezeten. Inhoudelijk doet het CJIB geen uitspraken over de zaak. Sinds 19 april heeft hij in elk geval niks meer laten horen op zijn twitteraccount.