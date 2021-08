4 woningovervallen in 1 week na een verkoopafspraak

Beeld Getty Images/Westend61

Zaterdagavond rond 23.00 uur had een bewoner van een woning op de Marnixstraat in het centrum afgesproken met een koper voor zijn laptop. De koper wilde er zonder te betalen vandoor gaan waarna een schermutseling ontstond. Hierbij werd de verkoper in zijn arm gestoken. Hij achtervolgde de dader nog wel, waarna die de laptop liet vallen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, dat hij na behandeling weer kon verlaten. Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor.

Zondagmiddag om 13.30 uur was het raak op de Rijswijkstraat in Nieuw-West. Daar bedreigde een potentiële koper ook een man met een mes, ook bij de koop van een laptop. Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan een arm en moest daarvoor behandeld worden. De 16-jarige ‘koper’ uit Uithoorn kon op straat worden aangehouden, evenals een 19-jarige Amsterdammer die in de buurt was.

Vier overvallen

Het zijn de derde en vierde woningoverval in de stad na een verkoopafspraak in een week tijd. Vorige week dinsdag werd een vrouw aan de Douwes Dekkerstraat in West thuis overvallen en diezelfde avond ook een man aan de Jan Evertsenstraat. Bij die overvallen werden geen verdachten aangehouden.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken. “Maar we kunnen daar nu nog niets over zeggen, daar is het nog te vroeg voor,” aldus een politiewoordvoerder.