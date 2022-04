4-jarig jongetje overleeft val van vier hoog uit raam azc Zuidoost

Saadat Mousavi, met zijn zoontjes Shahriar en Ali. De foto is van voor het ongeluk. Beeld Saadat Mousavi

Het ongeluk gebeurde donderdag rond acht uur ’s avonds. Meerdere mensen hebben het zien gebeuren, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens Saadat Mousavi, de vader van Ali, was ook het jongere broertje van Ali getuige.

Het jongetje heeft volgens Mousavi zijn linker- en rechterarm, en rechterbeen gebroken. Hij is vier uur lang geopereerd. “Dat hij nog leeft, is een wonder,” zegt Mousavi. Hij ligt nu in het Amsterdam UMC in stabiele toestand.

De politie ziet geen aanwijzingen voor een misdrijf. De vader van het jongetje stelt dat het raam beschadigd is geraakt tijdens storm Eunice, eind februari.

Kiepstand

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weet ook niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Wel stelt het dat de ramen ‘in de normale situatie in kiepstand staan’, dus dat deze niet ver open horen te kunnen. De recherche doet nu onderzoek.

Het Afghaanse gezin is in augustus 2021 naar Nederland gekomen. De moeder en de twee jongens verblijven in het azc in het A&O Hostel in Zuidoost, waar in totaal 600 vluchtelingen worden opgevangen, deels van Oekraïense afkomst. De vader verblijft in een azc in de provincie Groningen.