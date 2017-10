4 jaar cel voor toedienen rattengif aan zoontje

Uit wanhoop over haar situatie diende ze in mei 2016 in Zuidoost haar zoon (4) en zichzelf het middel Aldicarb toe - een gif waar in Oeganda ratten en ander ongedierte mee wordt omgebracht. De vrouw belde vervolgens de hulpdiensten, maar ze verzweeg in het gesprek het rattengif.



Het jongetje overleefde het gif en zal naar verwachting geen lichamelijke nadelige gevolgen aan het voorval overhouden. Maar de vrouw is ernstig tekortgeschoten in haar zorgplicht en heeft haar zoon veel pijn bezorgd, oordeelde de rechter deze week. Ze krijgt een gevangenisstraf van vier jaar.



Kans op herhaling

De vrouw is zwakbegaafd bevonden en wordt daardoor enigszins verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Wel schatte de rechtbank de kans op herhaling hoog in. Daarbij noemde de rechtbank het 'heel zorgelijk' dat zij weer in verwachting is.



Omdat zij niet wilde meewerken met de reclassering vond de rechtbank haar opsluiting voorlopig noodzakelijk.