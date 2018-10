4 jaar cel voor man die belager bij Geerdinkhof in buik schoot

De Amsterdammer werd in juli vorig jaar op de fiets door twee belagers aangevallen, nadat hij vermoedelijk een pakket drugs had opgehaald bij een woning op het Geerdinkhof.



Op camerabeelden is te zien dat een van de belagers pepperspray gebruikt tegen de Amsterdammer. De man met wie de schutter een afspraak had wordt getaserd door de tweede belager.



Zelf zegt de schutter daarom uit noodweer te hebben gehandeld. Ook stelt hij dat hij op het onderlijf van het slachtoffer had willen richten, maar door de pepperspray verblind was.



Witwassen

De rechter gaat niet mee in zijn verklaring. Het is onwaarschijnlijk dat de man gevaar liep op dodelijk letsel. Bovendien is op de beelden te zien dat de man het wapen heel nauwkeurig op zijn doelwit richt.



Bij een huiszoeking trof de politie zowel het gebruikte wapen als een groot geldbedrag aan, van voornamelijk 500 euro biljetten. Het geld was niet uit een pinautomaat gehaald, waardoor de rechter oordeelt dat er voldoende bewijs is om aan te nemen dat de verdachte het geld wilde witwassen.