4 jaar cel voor gewelddadige overval op Dirk van den Broek

Roekeloos

Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel voor de dader geëist, wat een gebruikelijke straf is voor een overval waarbij licht geweld is gebruikt. De rechter oordeelt echter dat bij deze zaak strafverzwarende omstandigheden gelden. De man is op roekeloze wijze op zijn slachtoffers ingestoken.



"Dit draagt bij aan gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving in het algemeen en bij de slachtoffers in het bijzonder," zei de rechter over de keuze voor de extra jaar cel.