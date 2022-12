4 jaar cel voor doodschieten ex-profvoetballer Hoefdraad: ‘Volgende kerst zit hij alweer thuis’

Jergé Hoefdraad in het shirt van Almere City. Beeld Menno Ringnalda/Pro Shots

Volgens de rechtbank Amsterdam heeft R. weliswaar Hoefdraad doodgeschoten, maar deed hij dat niet met opzet. De rechtbank spreekt van roekeloos handelen. De voetballer werd neergeschoten in een volle feestzaal. Een paar dagen later bezweek Hoefdraad aan zijn verwondingen. R. was toen al aangehouden in België.

Volgens de 36-jarige R. ging het wapen per ongeluk af. Tijdens een opstootje, waarbij onverwachts aan hem getrokken werd, pakte hij het wapen naar eigen zeggen vast om te voorkomen dat het vanuit zijn broeksband op de grond zou vallen. Hij zou het semi-automatische wapen hebben bewaard voor iemand anders.

Meerdere getuigen hebben verklaard dat Hoefdraad een ruzie probeerde te sussen toen hij door zijn hoofd werd geschoten.

Het OM weet nog niet het in hoger beroep gaat.

Pijn en verdriet

De weduwe van Hoefdraad, Sharmayne, laat bij monde van van haar advocaat Vito Shrukula weten dat ‘vier jaar geen recht doet aan de pijn en het verdriet dat je voelt’. “De uitspraak doet ook geen recht aan mijn kinderen die hun vader hebben verloren.” Ook heeft het spreekrecht volgens haar geen enkel effect gehad op de straf. “Volgende kerst zit hij alweer thuis.”

Hoefdraad speelde ruim 250 wedstrijden in het betaalde voetbal. De meeste daarvan, ruim 150, speelde hij voor Almere City FC. Hij kwam ook uit voor Telstar en Cambuur en speelde voor die laatste club acht wedstrijden in de eredivisie.